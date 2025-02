CAI ultrapassa pela primeira vez os quatro milhões de passageiros

Em 20 anos de existência da associação de portos do Atlântico, que junta Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde, a denominada Cruise Atlantic Islands (CAI), "teve em 2024 o seu melhor ano de sempre em termos de movimento de passageiros, ultrapassando pela primeira vez (foi formada em 1994) os quatro milhões de passageiros", informa uma nota da APRAM.

De acordo com a Administração dos Portos da Madeira, "a CAI, a marca colectiva da Associação Internacional dos Portos das Ilhas da Macaronésia, reúne os portos dos Açores, Canárias (Las Palmas e Tenerife), Cabo Verde e Madeira, e fechou o ano com 4.179.673 passageiros. Uma subida de 25,52% em relação ao ano anterior, em que o movimento de passageiros foi de 3.329.821 passageiros. O mesmo crescimento verificou-se no número de escalas, que passaram de 1.609 navios em 2023 para 2.043 no ano passado", especifica.

Estes são "números animadores que resultam de dois factores", garante a APRAM: "O primeiro, e mais importante, assenta no trabalho que tem sido feito na promoção deste corredor Atlântico junto das companhias, aliado à qualidade e diversidade dos destinos do itinerário. O segundo, foi a entrada dos Açores que se juntaram à CAI no ano passado, contribuindo com 152.155 passageiros 175 escalas para as estatísticas gerais. Mesmo assim, sem contabilizar estes dados, a subida da CAI continuava a ser bastante significativa: 20,95% em termos de passageiros (4.027.518) e 16,09%de navios (1.868)."

Depois de em 2023 "a CAI ter ultrapassado os números de 2019, o último ano antes da pandemia, em que tinha sido atingida pela primeira vez a marca dos três milhões de passageiros, os portos da Macaronésia ultrapassam mais um marco: os quatro milhões de passageiros", reforça.

Refira-se que "a CAI nasceu em 1994 de uma união de esforços dos portos de Madeira e Canárias, crescendo em 2006 com a entrada de Cabo Verde e, em 2023 com a integração dos Açores. Numa cada vez mais competitiva e global indústria de cruzeiros, a CAI representa um mercado de 4,2 milhões de turistas, apresentando-se perante o setor como um produto diferenciado, assente nas identidades singulares e complementares das ilhas atlânticas da Macaronésia".

De acordo com a CLIA – Cruise Lines International Association, que é "a principal representante mundial das companhias e armadores da indústria, a CAI representava em 2023, 2,3% do mercado mundial de passageiros de cruzeiros. Valores que serão atualizados em alta, este ano", acredita. "Enquanto marca colectiva, a CAI é presença obrigatória nos principais eventos da indústria, sempre numa estratégia conjunta", lembra, em conclusão.