eGames Lab marca presença pela primeira vez em evento no Rio de Janeiro

O consórcio eGames Lab prepara-se para participar, pela primeira vez, no SBC Summit Rio 2025, um dos maiores eventos de iGaming do mundo, que decorre no Rio de Janeiro. Entre os dias 25 e 27 de Fevereiro, a startup FootAR vai mostrar o trabalho que tem vindo a desenvolver.

Segundo explica nota à imprensa, a FootAR apresentará a sua plataforma inovadora - a FootAR - "que utiliza a realidade aumentada e virtual para potenciar a experiência de jogo, tornando as apostas desportivas mais envolventes, integrando dados em tempo real, elementos 3D interactivos e gamificação"

A plataforma FootAR está a transformar a indústria do iGaming, alterando a forma como os utilizadores interagem com os jogos desportivos: introduzindo mais interatividade e novas tecnologias imersivas. A FootAR promove novos talentos e ultrapassa os limites da tecnologia imersiva e assim se tornou uma referência incontornável no sector, sendo nomeada uma das 25 melhores startups de Portugal pela BGI - Building Global Innovators e pelo EIT - Instituto Europeu da Inovação e da Tecnologia, reforçando o seu impacto na indústria a nível mundial. David Olim, Cofundador da FootAR

O mercado de jogos online, que apresenta uma taxa anual de crescimento de 18,92%, é impulsionado pela crescente procura de experiências melhoradas, por parte dos utilizadores, por essa razão e tendo em consideração a oferta do eGames Lab, “participar em eventos de referência na indústria de iGaming é fundamental para nos relacionarmos, de forma transversal, com os principais operadores e fornecedores de tecnologia e centros globais de inovação e networking, firmando parcerias estratégicas que poderão impulsionar a próxima geração de experiências de iGaming,” afirma Miguel Campos, Líder do Consórcio eGames Lab.