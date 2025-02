Portugal qualifica-se pela primeira vez para um Europeu de basquetebol feminino

Portugal qualificou-se hoje pela primeira vez para o Campeonato da Europa feminino de basquetebol, após vencer a Sérvia, por 57-40, em Coimbra, ao assegurar um dos quatro melhores segundos lugares da fase de qualificação.

Em Coimbra, a formação comandada por Ricardo Vasconcelos conquistou o quinto triunfo no Grupo G, batendo a Sérvia, vencedora da 'poule', com os mesmos 11 pontos da seleção lusa, que hoje já vencia ao intervalo, por 28-27.

A inédita presença portuguesa vai ocorrer na 40.ª edição do Eurobasket feminino, que vai ser disputado entre 18 e 29 de junho, por 16 seleções, entre as quais as anfitriãs República Checa, Alemanha, Itália e Grécia.

Portugal teve uma prestação brilhante frente à equipa que ocupa o nono lugar no ranking mundial, com o especial contributo das atletas Maria Kostourkova, Sofia da Silva e Maria João Correia. A poste lusa (Maria Kostourkova), que foi MVP no jogo passado, repetiu o feito com seis pontos, oito ressaltos, duas assistências e um roubo de bola. A capitã Sofia da Silva contribuiu com seis pontos, quatro ressaltos, três assistências e quatro roubos de bola. Já a madeirense Maria João Correia somou 12 pontos, dois ressaltos, quatro assistências e dois roubos de bola.