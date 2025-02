Projecto 'A Tua Vez' reforça compromisso com a Educação e Sustentabilidade

A cerimónia de entrega dos prémios do concurso 'A Tua Vez', que teve lugar, esta tarde, na FNAC Madeira, ficou marcada por palavras de reconhecimento e incentivo aos jovens participantes. O evento contou com a presença do Secretário Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, e do director do Diário de Notícias da Madeira, Ricardo Miguel Oliveira, que destacaram a importância de iniciativas como esta na valorização do trabalho desenvolvido nas escolas da Região.

Para Jorge Carvalho, este tipo de projectos desempenham um "papel fundamental" no sistema educativo da Madeira, permitindo que o trabalho dos alunos e professores tenha a projecção que merece. “As nossas escolas sempre tiveram a preocupação de preparar os nossos jovens para os seus desafios futuros. O que procuramos fazer foi dar visibilidade ao trabalho que é realizado nas escolas e que muitas vezes ficava apenas nos corredores", começou por afirmar, destacando em seguida a missão "essencial" do DIÁRIO como parceiro de divulgação destas iniciativas.

Os nossos jovens já tinham talento, a escola já os conhecia, mas faltava esta dimensão que foi dada através desta iniciativa e de outras iniciativas que o DIÁRIO tem realizado e apoiado Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia

Não obstante, Jorge Carvalho também aproveitou a oportunidade para deixar um "agradecimento público e especial" a toda a comunidade escolar, particularmente aos docentes. "A profissão dos professores é extraordinária e sem eles nada seria possível. Aquilo que é feito nas nossas escolas merece projecção. Obrigado também a todos os alunos e o nosso reconhecimento pela coragem, pelo talento e, acima de tudo, por entenderem que também é participando que nós podemos influenciar", sublinhou.

Por sua vez, Ricardo Miguel Oliveira explicou que estes projectos educativos promovidos pelo DIÁRIO, em parceria com a Secretaria Regional da Educação, são uma ferramenta de crescimento e descoberta para o futuro de muitos jovens. “Os projectos que temos feito, como Ponto e Vírgula, a emissão das rádios escolas na TSF-Madeira e 'A Tua Vez', são sementes que, passados alguns anos, dão frutos. São iniciativas que deixam uma marca no percurso académico e que são a primeira experiência de muitos jovens na sua área profissional", referiu.

O director-geral do DIÁRIO reforçou ainda a importância da consciência ambiental promovida pelo 'A Tua Vez', num mundo "cada vez mais insustentável". "Como diz uma das capas premiadas, temos raízes fortes e, sobretudo temos consciência. É essa consciência que fará de nós pessoas responsáveis, empenhadas e dedicadas às grandes causas", reforçou.



Concursos como 'A Tua Vez' são feitos com grande abertura de espírito de toda a comunidade madeirense, para que se possa ver nesta semente o futuro. Por isso, deixo também o meu agradecimento aqueles que na escola e em casa vão plantando 'boas árvores' que vão garantir no futuro uma sociedade mais consciente e equilibrada" Ricardo Miguel Oliveira, director-geral do Diário de Notícias da Madeira

'A Tua Vez' é um suplemento escolar promovido pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) e publicado pelo DIÁRIO, em colaboração com escolas do 3.º ciclo. Nesta sétima série, a publicação reforça o compromisso com o meio ambiente, dedicando-se exclusivamente a temas ecológicos e sustentáveis, através do tema 'A minha acção molda o meu futuro'.

No total, 22 escolas da Região submeteram 155 propostas, sendo que as quatros capas vencedoras foram de Carolina Fernandes (Escola Básica e Secundária de Machico), Mafalda de Freitas (Externato da Apresentaçção de Maria), Maria Inês Sorte (Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares - Ribeira Brava) e também LuzMaria da Silva (Escola Básica e Secundária com Pré Escolar e Creche do Porto Moniz), que agora têm oportunidade de ver os seus trabalhos publicados e em destaque no suplemento, além de terem recebido um prémio monetário oferecido pela FNAC Madeira.

Além disso, também foram atribuídas cinco menções honrosas e quatro prémios especiais de participação.