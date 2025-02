Nacional vence pela primeira vez fora de casa

O Nacional venceu o Farense por 2-0, naquele que foi o primeiro triunfo dos alvinegros fora de casa no presente campeonato. O defesa-esquerdo José Gomes marcou os dois golos do Nacional. Num jogo dominado pelo Nacional, as duas equipas terminaram reduzidas as dez elementos. Baldé, do Farense, viu vermelho directo aos 41 minutos. Yamada, do Nacional, também foi expulso aos 50 minutos depois de ter visto o segundo amarelo.

Com esta vitória, o Nacional subiu ao 13.º lugar com 22 pontos. O Farense continua em 17.º com 15. Na próxima jornada, a equipa alvinegra recebe o Estoril.

A assistir estiveram 20 adeptos do Nacional, que fizeram a festa no final do jogo.