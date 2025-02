155 ilustrações disputaram as quatro capas da publicação ‘A tua vez’

‘A tua vez’, o suplemento das escolas de 3.º ciclo da Região, da responsabilidade da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia e que é publicado no DIÁRIO, chega amanhã a 26 de Fevereiro

Uma proposta de valor este ano focada no tema "A minha AÇÃO molda o meu FUTURO”, que reforça o compromisso com a protecção do planeta e orienta os conteúdos das publicações.

A primeira fase implicou um concurso destinado a escolher as quatro capas do projecto, com 22 escolas a responderem ao desafio de criar uma ilustração, participação que rendeu 155 desenhos. Eis todos os contributos:

As quatros capas vencedoras das edições que ainda vão ser publicadas a 26 de Fevereiro, 12 de Março, 23 de Abril e 20 de Maio foram produzidas por Carolina Fernandes (Escola Básica e Secundária de Machico), Mafalda de Freitas (Externato da Apresentação de Maria), Maria Inês Sorte (Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares - Ribeira Brava) e também LuzMaria da Silva (Escola Básica e Secundária com Pré Escolar e Creche do Porto Moniz).

Os prémios atribuídos pela FNAC e pela NOS Madeira foram entregues ontem em cerimónia que reforçou o compromisso com a Educação e Sustentabilidade.