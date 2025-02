Número de passageiros nos aeroportos europeus ultrapassa em 2024 valor pré-pandemia

Os aeroportos europeus receberam mais passageiros em 2024 do que em 2019, pela primeira vez desde a crise pandémica motivada pela covid-19, graças ao dinamismo das conexões internacionais, foi hoje revelado.

"[No ano passado] os aeroportos europeus finalmente superaram o volume de passageiros pré-covid-19, com mais de 2,5 mil milhões de viajantes", disse a associação ACI Europe num comunicado, no qual cita dados provisórios.

Este número representa um aumento de 7,4% num ano e um aumento de 1,8% em relação aos níveis pré-pandemia, de acordo com a associação que reúne mais de 600 aeroportos europeus até à Ásia Central e Israel.

As ligações aéreas internacionais impulsionaram a recuperação, com um aumento de 8,8% num ano.

Em contraste, o número de passageiros nas linhas nacionais permaneceu 6,3% abaixo dos níveis de 2019, de acordo com a ACI Europe, que mencionou "uma mudança modal parcial para o comboio" em alguns países.

A recuperação do setor aéreo europeu, que foi seriamente afetado pela crise sanitária desde o início de 2020, ocorreu "apesar do forte aumento dos preços dos bilhetes, do crescimento económico lento e das tensões geopolíticas", observou o diretor-geral da ACI Europe, Olivier Jankovec.

Os aeroportos da Albânia, onde o turismo cresceu significativamente nos últimos anos, viram seu tráfego triplicar (+220%) desde 2019, à frente dos do Uzbequistão (+186%) e do Cazaquistão (+74,7%).

Estes dois países parecem beneficiar de uma mudança no tráfego para a Rússia após as sanções impostas após a invasão da Ucrânia.

Entre os maiores mercados de transporte aéreo no âmbito do ACI Europa, a Turquia (+23,1% desde 2019) também parece beneficiar deste fenómeno, enquanto a Itália (+17%) e a Espanha (+13%) estão a colher os dividendos do turismo.

Em contraste, os aeroportos na Alemanha (-16,6% em cinco anos) e na França (-3%) sofrem uma queda acentuada na procura doméstica.

Londres-Heathrow permaneceu em 2024 como o principal aeroporto europeu em número de passageiros (83,9 milhões), à frente de Istambul (80,1 milhões, um aumento de 16,9% desde 2019), Paris-Charles-de-Gaulle (70,3 milhões, 7,7% abaixo dos níveis pré-covid) e Amesterdão-Schiphol (66,8 milhões), logo à frente de Madrid (66,1).