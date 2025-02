'Queen Mary 2' pernoita no Funchal e 'MSC Opera' inicia novo cruzeiro

Dois navios de cruzeiro encontram-se atracados no porto do Funchal, esta quinta-feira, tendo trazido a bordo um total de 6.748 pessoas, das quais 4.769 são passageiros.

O 'Queen Mary 2' vai passar esta noite na Madeira, no âmbito de um cruzeiro de 14 noites, iniciado em Southampton a 15 de Fevereiro. O navio já esteve em Lisboa e depois da escala no Funchal vai passar por La Palma, Tenerife, Lanzarote, Cadiz e Southampton, onde termina a viagem a 1 de Março.

Nesta viagem traz 2.559 passageiros e 1.254 tripulantes, sendo que tem partida marcada para as 16 horas desta sexta-feira, rumo a La Palma.

Já o 'MSC Opera' está a fazer mais um turnaround, envolvendo 302 desembarques e 289 embarques. Este é o término de um cruzeiro de 7 noites, que teve início no Funchal no passado dia 13 de Fevereiro. Hoje dá início a um novo cruzeiro pelas ilhas Canárias. Viaja com 2.210 passageiros e 725 tripulantes e parte às 18 horas, após uma escala de 12 horas na Madeira.