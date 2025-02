'MSC Opera' inicia novo cruzeiro esta quinta-feira no Funchal

O navio 'MSC Opera0, que já se encontra no porto do Funchal, terminou hoje um cruzeiro iniciado na passada quinta-feira. Está a realizar um turnaround, por forma a partir numa nova viagem. O 'Mein Schiff 7' pernoitou na Madeira e segue esta tarde rumo a La Palma.

Segundo nota da APRAM, os dois navios estão a movimentar, nesta manhã, 6.802 pessoas, das quais 5.091 são passageiros. São duas das visitas habituais do porto funchalense, tal como o 'Mein Schiff 5', 'Marella Explorer', 'Marella Discovery 2', 'Azura', 'AIDAcosm'a e 'AIDAblu', navios que estão a efetuar cruzeiros pelas ilhas da Madeira e Canárias, alguns com escalas em Marrocos e Cabo Verde.

No caso do 'MSC Opera', trouxe 2.147 passageiros e 726 tripulantes vindos de Fuerteventura. Faz o desembarque de 281 pessoas e o embarque de 295 pessoas que hoje iniciam no Funchal mais um cruzeiro de 7 noites. O próximo destino é La Palma, para onde parte pelas 18 horas, com 2.161 pessoas. A viagem termina a 20 de Fevereiro, também no Funchal.

Quanto ao 'Mein Schiff 7', parte às 14 horas para La Palma, após duas pernoitas na Madeira e uma escala de 39 horas e a bordo, leva 2.944 passageiros e 985 tripulantes. Termina este cruzeiro de 14 noites no porto de origem, Las Palmas, a 16 de Fevereiro.