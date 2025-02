Leonardo Jardim já foi apresentado como treinador do Cruzeiro

O treinador madeirense Leonardo Jardim foi oficialmente apresentado hoje como novo técnico do Cruzeiro, um dos clubes mais emblemáticos do futebol brasileiro.

O antigo técnico da Camacha, Beira-Mar, Chaves, Sp. Braga, Sporting, Mónaco, entre muitos outros, explicou os motivos que o levaram a aceitar o convite do emblema de Belo Horizonte.

“Não foi por questões financeiras que aceitei este convite. Foi uma opção de vida vir para o Brasil, que é o país do futebol, o país com mais talentos no mundo.”

Questionado se conversou com outros treinadores portugueses que trabalham ou trabalharam no futebol brasileiro, Leonardo Jardim, 50 anos, garantiu que tal não aconteceu.

“Eu, sinceramente, não falei com ninguém. Troquei apenas duas mensagens com o Pepa. Tive que vir para o Brasil, analisar os jogos, porque vi os últimos quatro jogos. Tive que me preparar, e o tempo não foi muito para conversar com as pessoas. Tenho uma grande relação com o Jorge Jesus, o Abel Ferreira trabalhou comigo, por isso tinha essa relação com os portugueses que trabalharam no Brasil.”

Leonardo Jardim é o terceiro treinador português na história do Cruzeiro depois de Paulo Bento, em 2016, e Pepa, em 2023.