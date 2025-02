Orquestra Clássica da Madeira assinala 61.º aniversário com Gala de Ópera

A Orquestra Clássica da Madeira comemora o seu 61.º aniversário com um concerto festivo dedicado à Ópera, com a brilhante soprano Viktorija Miškūnaitė e o multitalentoso tenor Jurgis Jarašius, sob a direcção musical do renomado maestro Martin André, a ter lugar no próximo sábado, dia 15 de Fevereiro, pelas 18 horas, no Centro de Congressos da Madeira.

Para este concerto a premiada soprano Viktorija Miškūnait, de origem lituana, regressa à Madeira para actuar novamente com a Orquestra Clássica da Madeira. Por sua vez, o também lituano, tenor Jurgis Jarašius estreia-se na Região num evento que contará com a colaboração do maestro Martin André, que juntamente com os músicos e o director artístico, o violinista Norberto Gomes, tem dirigido a Orquestra com regularidade desde a sua estreia em 2013.

São muitos os motivos para comemorar o aniversário da Orquestra Clássica da Madeira, mas aqueles que mais se relevam são o reconhecimento pela perseverança, a resiliência e a paixão pela arte musical por todos os que se dedicam a esta instituição. A Orquestra Clássica da Madeira regozija-se neste período de celebração por estar a viver um momento único da sua existência. Norberto Gomes, director artístico

No âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório-Escola das Artes da Madeira têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante e disponibilidade da sala.

Para os restantes interessados, os ingressos têm um custo de 20 euros e podem ser adquiridos através da Ticketline, na loja Gaudeamus (Colégio dos Jesuítas) e no próprio dia do evento, a partir das 16 horas, na Bilheteira do Centro de Congressos da Madeira.