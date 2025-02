Mais de 2.500 pessoas chegaram ao Funchal no 'Marella Discovery 2'

Um total de 2.539 pessoas chegou, esta manhã, ao porto do Funchal, a bordo do 'Marella Discovery 2'. Destes, 1.804 são passageiros que estão a concretizar um cruzeiro da rota da CAI.

O navio veio de Lanzarote, fica 11 horas na Madeira e tem a sua partida agendada para as 18 horas, com destino a La Gomera.

O 'Marella Discovery 2' está a fazer um cruzeiro de 7 noites, iniciado em Grã-Canária, no passado dia 10, com escalas, além de Las Palmas, em Tenerife, Lanzarote, agora, no Funchal, seguindo-se La Gomera e depois, Grã-Canária, onde termina este cruzeiro, na próxima segunda-feira.