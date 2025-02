'Balmoral' chega esta tarde para juntar-se ao 'Marella Discovery 2' e ao 'MSC Opera'

Esta quinta-feira é dia de 'casa cheia' no porto do Funchal, com as escalas de três navios de cruzeiros. Na cidade funchalense já se encontram o 'Marella Discovery 2' e o 'MSC Opera', sendo que este último está a realizar um turnaround, envolvendo 288 desembarques e 276 embarques. O 'Balmoral' deverá atracar daqui a instantes com vista a passar a noite na Madeira.

Segundo nota da APRAM, os dois navios que acostaram esta manhã, trazem à Madeira 5.361 pessoas, das quais 3.886 são passageiros.

O 'MSC Opera' chegou vindo de Fuerteventura, com 2.110 passageiros e 729 tripulantes a bordo e tem partida agendada para as 18 horas com destino a La Palma.

Já o 'Marella Discovery 2' chegou dessa ilha e viaja com 1.776 passageiros e 756 tripulantes. Parte pelas 19 horas rumo a Fuerteventura.

Estes dois navios estão posicionados nesta área atlântica e a realizar cruzeiros semanais, entre as ilhas de Canárias e da Madeira.

O terceiro navio de hoje que está quase a chegar, o 'Balmoral', que traz a bordo 862 passageiros e 572 tripulantes. O cruzeiro está a percorrer o corredor atlântico, durante 13 noites, tendo-se iniciado em Southampton. Faz escala hoje no Funchal, onde fica até as 14 horas de amanhã, seguindo depois para Tenerife, Las Palmas, Lanzarote, Corunha e Southampton, onde termina a viagem a 15 de Fevereiro.