Mais de 6.500 pessoas chegaram a bordo do 'Queen Mary 2' e do 'AIDAblu'

O porto do Funchal recebeu, hoje, dois navios de cruzeiro, que trazem à Madeira um total de 6.569 pessoas, sendo que 4.717 são passageiros. O 'AIDAblu' vai pernoitar na Madeira.

No caso do 'Queen Mary 2', chegou de Philipsburg, nas Antilhas Francesas, com 2.459 passageiros e 1.226 tripulantes a bordo e tem partida agendada para as 18 horas desta terça-feira. Está a realizar um cruzeiro de 36 dias, que começou a 11 de Janeiro em Southampton (Reino Unido) e termina no próximo sábado, precisamente no porto britânico de Southampton. Durante a viagem, passou por Santa Cruz de Tenerife (Ilhas Canárias), St. Georges (Granada), Bridgetown (Barbados), Castries (Ilha de Santa Lucia), Curação (Antilhas Holandesas), Roseau, (Ilha Dominica), St. Johns (Antígua e Barbuda), Basseterre St. Kitts (Port Zante), Tortola Island BVI (Ilhas Virgens) e Philipsburg (Antilhas Holandesas), o último porto antes de chegar ao Funchal.

Quanto ao 'AIDAblu', está a cumprir uma das rotas da Cruise Atlantic Islands, nesta viagem que começou a 2 de Fevereiro em Las Palmas de Gran Canaria, passou por San Sebastian de la Gomera, Arrecife, visitou Agadir em Marrocos, parou em Puerto del Rosario, Fuerteventura, Santa Cruz de Tenerife, novamente Las Palmas de Gran Canaria, antes de chegar ao Funchal. Daqui, prossegue viagem para Puerto del Rosario, Fuerteventura, onde termina o cruzeiro. Este navio viaja com 2.884 pessoas, dos quais 2.258 são passageiros.