Horários do Funchal antecipa constrangimentos com a greve dos motoristas

A Horários do Funchal - Transportes Públicos, S.A., alerta que, por motivos de greve de trabalhadores, convocada pelo Sindicato Nacional de Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT), o regular funcionamento das carreiras será afectado, entre as 00 horas e as 23h59 do dia 20 de Fevereiro.

Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores agenda greve para 20 de Fevereiro e 13 de Março O Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT) convocou uma greve para o dia 20 de Fevereiro, destinada a todos os trabalhadores do sector dos Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros Públicos e Privados da Madeira, sendo que estes vão até à Quinta Vigia, exigindo ser escutados pelo executivo madeirense. Esta agendada ainda uma outra greve, também de 24 horas, para 13 de Março.