Gala de Ópera marca as comemorações do 61.º aniversário da OCM

A Orquestra Clássica da Madeira comemora o seu 61.º aniversário este sábado, 15 de Fevereiro, com uma Gala de Ópera que promete encher o Centro de Congressos da Madeira.

O espectáculo, agendado para as 18 horas, contará com a participação especial da soprano Viktorija Miškūnaitė e do tenor Jurgis Jarašius, sob a direcção musical do maestro Martin André.

Orquestra Clássica da Madeira assinala 61.º aniversário com Gala de Ópera A Orquestra Clássica da Madeira comemora o seu 61.º aniversário com um concerto festivo dedicado à Ópera, com a brilhante soprano Viktorija Miškūnaitė e o multitalentoso tenor Jurgis Jarašius, sob a direcção musical do renomado maestro Martin André, a ter lugar no próximo sábado, dia 15 de Fevereiro, pelas 18 horas, no Centro de Congressos da Madeira.

Iniciativas que marcam a agenda regional neste que é o quadragésimo sexto dia do ano, em que faltam 320 dias para o fim de 2025:

- Das 10 às 13 horas – A Associação Nacional de Professores - Secção Madeira promove uma conferência sobre ‘Inteligência Emocional para o sucesso’ com a oradora convidada Verónica Faria, no Auditório da Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia;

- 10 horas – O PSD Madeira realiza uma iniciativa política no Lar Associação 4 de Setembro;

- Das 10 às 12h30 – Estados Gerais do PS Madeira com os oradores convidados o médico psiquiatra Daniel Neto, o arquitecto Bruno Martins, o sociólogo Eduardo Fernandes e a politóloga Teresa Ruel, no Hotel Meliã;

- 11h30 – Concerto do Ensemble de Guitarras no Centro Comercial Madeira Shopping, inserido no Ciclo de concertos com grupos do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode;

- 11h30 - Iniciativa Liberal Madeira apresenta a lista de candidatos às Eleições Regionais no Castanheiro Boutique Hotel;

- 11h30 – O CDS-PP Madeira realiza uma iniciativa política junto à Estátua de João Gonçalves Zarco;

- 15 horas – Jogo da Liga masculina de basquetebol AD Galomar - Galitos no Pavilhão do Caniço;

- 15 horas - JLL - Madeira Padel Tour na Quinta do Padel;

- 15h30 – Jogo da II Liga Nacional - Estoril Praia no Estádio da Madeira;

- 15h30 – O JPP promove uma acção política junto ao Pingo Doce da Calheta;

- 16h30 – A CDU promove uma iniciativa política na levada do Pico do Cardo, em Santo António;

- 17 horas - Lançamento do livro ‘Síndrome da Impostora’ da autoria da psicóloga clínica Filipa Jardim da Silva, na FNAC do Centro Comercial Madeira Shopping;

- 19 horas – A Tuna cedros da Casa do Povo de São Roque do Faial comemora 38 anos com um Concerto de Aniversário no edifício Casa do Povo de São Roque do Faial.

Principais acontecimentos registados a 15 de Fevereiro, Dia Europeu do Enfermeiro Perioperatório, Dia Internacional da Criança com Cancro, Dia Internacional de Síndrome de Angelman e Dia Mundial do Hipopótamo:

1783 - Portugal reconhece a independência dos Estados Unidos da América.

1798 - O exército francês de Napoleão conquista Roma e decreta o fim do poder político da Santa Sé. O Papa Pio VI recusa a rendição, é detido e levado para França.

1808 - Invasões Francesas. Junot autoproclama-se comandante-chefe das armas portuguesas.

1898 - Afunda-se, ao largo de Cuba, o couraçado norte-americano Maine. Começa a guerra hispano-americana.

1900 - É definido o Plano Geral das Vias Férreas a norte do Mondego.

1911 - O Governo português cria a Comissão para o Estudo da Reforma da Ortografia.

1912 - Entra em funcionamento o farol do Penedo da Saudade, em São Pedro de Moel, no concelho da Marinha Grande, Leiria.

1922 - Sessão inaugural do Tribunal Permanente de Justiça Internacional, antecessor do Tribunal Internacional de Justiça.

1928 - O ensino misto, ou de "coeducação", é proibido pelo Governo da Ditadura saído do golpe de 1926.

1931 - É publicado o primeiro número do jornal "Avante!", órgão oficial do Partido Comunista Português.

1937 - A ditadura do Estado Novo determina ser da competência exclusiva do Governo o estudo e realização de obras de fomento agrícola.

1941 - O território português é varrido por um ciclone destruidor que provoca 78 mortos e centenas de feridos em todo o país.

1944 - II Guerra Mundial. As forças aliadas atacam as tropas nazis na abadia de Monte Cassino, Itália. A força aérea britânica bombardeia Berlim, Alemanha, pela primeira vez.

1948 - O Sporting ganha ao Lusitano de Évora por 12-0. A equipa de Évora sofre golos de todos os cinco violinos (os cinco jogadores da linha avançada da equipa principal de futebol do Sporting).

1959 - Começa a Conferência de Zurique que determina a independência de Chipre.

1961 - São criadas as Forças Armadas de Libertação do Vietname do Sul.

1961 - Morrem 18 elementos da seleção de patinagem dos Estados Unidos. O avião em que seguia a seleção, rumo a Bruxelas, despenha-se a seis quilómetros da capital belga.

1971 - O Reino Unido adota o sistema monetário decimal.

1975 - É assinado, no Vaticano, o Protocolo Adicional à Concordata de 7 de Maio de 1940, entre a Santa Sé e a República Portuguesa, que permite o divórcio aos católicos.

1978 - A Rodésia chega a acordo para a entrega do Governo à maioria negra.

1982 - Uma plataforma de extração petrolífera afunda-se ao largo da costa da Terra Nova. Morrem 84 pessoas.

1989 - O último contingente de tropas soviéticas estacionadas no Afeganistão abandona o país.

1990 - Estados Unidos, Colômbia, Peru e Bolívia promovem a Cimeira de Cartagena para o combate conjunto ao tráfico de droga.

1996 - O Conselho de Ministros aprova um decreto que altera a Lei de Bases do Sistema Desportivo e passa a permitir a criação de sociedades com fins lucrativos.

1999 - Pela primeira vez, a Austrália aceita a projetada independência de Timor-Leste e admite colaborar no processo.

2000 - É assinado um acordo destinado a tornar oficial a presença e atividade da Igreja Católica nos territórios sob jurisdição da Autoridade Palestiniana, entre a Santa Sé e a Organização para a Libertação da Palestina (OLP).

2001 - Tropas russas começam a retirada da Tchetchénia.

2003 - Jornada de protesto contra a anunciada intervenção militar no Iraque, em 600 cidades do mundo, reúne milhões de pessoas. Em Lisboa, marcham cerca de 80 mil e no Porto perto de cinco mil pessoas.

2003 - É inaugurado o Santuário de Nossa Senhora de Fátima na cidade brasileira de Araxá, em Minas Gerais, com um centro de peregrinação.

2007 - Governo aprova uma reforma da tributação automóvel, abolindo os impostos automóvel, municipal sobre veículos, de circulação e de camionagem, que são substituídos pelos códigos de Imposto sobre Veículos e de Imposto Único de Circulação.

2007 - Começa o julgamento dos 29 suspeitos dos atentados de 11 de março de 2004, em Madrid, Espanha, que provocaram 191 mortos e cerca de dois mil feridos.

2008 - O Tribunal de Guimarães condena Pimenta Machado, antigo presidente do Vitória de Guimarães acusado de quatro crimes de peculato e dois de falsificação de documentos, a quatro anos e três meses de prisão, com pena suspensa, e absolve o ex-presidente do Benfica, Vale e Azevedo, que estava acusado de dois crimes de falsificação de documentos.

2008 - Um juiz dos Estados Unidos declara oficialmente morto o aventureiro milionário norte-americano James Stephen Fossett, 63 anos, desaparecido no dia 03 de setembro de 2007 aos comandos da sua avioneta no deserto de Nevada.

2009 - José Sócrates é reeleito secretário-geral do PS com 25.393 votos (96,43 por cento) de um total de 26.331, nas eleições diretas do partido.

2010 - Os ministros das Finanças da Zona Euro escolhem Vítor Constâncio para vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), cargo que ocupará a partir de 01 de junho.

2011 - Inicia-se uma rebelião sem precedentes na Líbia contra o regime de Muammar Kadhafi. A revolta, inspirada pelos exemplos da Tunísia e do Egito, começa na cidade oriental de Benghazi e rapidamente se espalha ao resto do país.

2012 - O atleta Sérgio Silva, campeão do Mundo em 2011, é suspenso pela União Internacional de Triatlo durante seis meses por controlo positivo de doping.

2013 - A proposta de lei das Finanças das Regiões Autónomas é aprovada na generalidade, na Assembleia da República, pela maioria PSD/CDS-PP, com os votos contra de sete deputados sociais-democratas e um da bancada democrata-cristã.

2015 - O grupo radical Estado Islâmico difunde um vídeo no qual se mostra a execução por decapitação de pelo menos uma dezena de cristãos coptas egípcios que tinham sido raptados na Líbia.

2017 - O Tribunal Supremo espanhol decide que a banca tem de devolver a totalidade dos juros cobrados indevidamente em contratos hipotecários, através das cláusulas 'suelo', antes de maio de 2013.

2017 - O Parlamento Europeu aprova, em Estrasburgo, França, o tratado de livre comércio entre a União Europeia e o Canadá (CETA).

- A Índia, através da missão PSLV-C37/Cartosat-2 Series, coloca em órbita um recorde de 104 satélites com um único foguetão, que descolou da plataforma de Sriharikota, no sudeste do país, batendo a Rússia que, em junho de 2014, lançou 39 satélites de uma só vez.

2018 - O Parlamento sul-africano elege Cyril Ramaphosa líder do Congresso Nacional Africano (ANC, no poder desde 1994), como Presidente da África do Sul, após a demissão de Jacob Zuma, numa sessão sem a presença de dois dos principais partidos da oposição.

2020 - Isabel Camarinha é eleita secretária-geral da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN) com 115 votos favoráveis dos 147 elementos do Conselho Nacional da central sindical, no XIV Congresso da Internacional no Seixal, Setúbal.

2020 - Covid-19. As anulações de reuniões internacionais e de competições desportivas multiplicam-se, enquanto começam a ser suspensas as ligações aéreas com destino à China. A aceleração das contaminações é significativa em Itália, Coreia do Sul e Irão.

2021 - A nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala é nomeada para chefiar a Organização Mundial do Comércio (OMC), tornando-se a primeira mulher e a primeira a africana a liderar a OMC.

2022 - O Tribunal Constitucional decide, por unanimidade, declarar a nulidade das eleições legislativas em mais de uma centena de assembleias de voto do círculo da Europa e a repetição do ato eleitoral nesses casos.

2023 - A líder do Partido Nacional Escocês (SNP, sigla em inglês), Nicola Sturgeon, renuncia ao cargo de primeira ministra da Escócia, deixando o Governo quando um novo líder for eleito.

2023 - As agências das Nações Unidas (ONU) lançam um plano de resposta às necessidades humanitárias da Ucrânia e pedem à comunidade internacional 5,6 mil milhões de dólares (5,2 mil milhões de euros) para ajudar 15,3 milhões de ucranianos em 2023.

2024 - A Grécia torna-se o primeiro país cristão ortodoxo a permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, depois do Parlamento ter aprovado, por ampla maioria, o projeto de lei que inclui também a adoção.

Pensamento do dia: