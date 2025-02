Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores agenda greve para 20 de Fevereiro e 13 de Março

O Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT) convocou uma greve para o dia 20 de Fevereiro, destinada aos motoristas do sector dos Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros Públicos e Privados da Madeira, sendo que estes vão até à Quinta Vigia, exigindo ser escutados pelo executivo madeirense. Esta agendada ainda uma outra greve, também de 24 horas, para 13 de Março.

Em nota enviada à imprensa, o sindicato 'aponta o dedo' ao Governo da Madeira e diz não aceitar que se discriminem Trabalhadores com base na sua filiação sindical, e concorda com o clientelismo verificado entre a Administração dos HF e o STRAMM.

"O SNMOT lamenta que o Governo Regional da Madeira se tenha demitido das suas Responsabilidades como se já tivesse perdido ou desistido das Eleições. Mesmo que assim fosse, o Governo Regional da Madeira teria sempre que saber honrar o compromisso que assumiu perante os seus eleitores em particular e com o povo Madeirense em geral até ao último minuto do seu Mandato", indica Manuel Oliveira.

O sindicato indica que o Governo Regional havia concordado com a redução de horário laboral e aumento de salários, mas que tal não se tem vindo a verificar, numa reunião com o STRAMM, mas indicando que o governo em gestão colocava alguns entraves.

Sindicato e GR ponderam redução de horário de trabalho dos motoristas e aumentos salariais O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Atividades Metalúrgicas da Madeira (STRAMM) esteve hoje reunido com o Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, para abordar assuntos do interesse destes profissionais. Segundo nota à imprensa, foram abordados temas como a melhoria das condições de trabalho para os motoristas do sector privado e público, nomeadamente a redução do horário de trabalho, bem como a necessidade de aumentos salariais.

"Aparentemente essa limitação não é total, mas sim cirúrgica, na medida em que essa “limitação” só impende sobre a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas e não sobre as restantes Secretarias que compõem o mesmo o Governo Regional, ao contrário do afirmado na aludida peça jornalística", indica o SNMOT, uma vez que foi alcançado um acordo com a ARM.