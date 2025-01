Sindicato e GR ponderam redução de horário de trabalho dos motoristas e aumentos salariais

O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Atividades Metalúrgicas da Madeira (STRAMM) esteve hoje reunido com o Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, para abordar assuntos do interesse destes profissionais. Segundo nota à imprensa, foram abordados temas como a melhoria das condições de trabalho para os motoristas do sector privado e público, nomeadamente a redução do horário de trabalho, bem como a necessidade de aumentos salariais.

A gratuitidade dos transportes rodoviários para os trabalhadores do sector também é algo a ser ponderado. "Os elementos deste sindicato presentes nesta reunião também alertaram para algumas situações que identificam quando estão de serviço e que poderão ajudar a melhorar a qualidade do serviço prestado", indica.

Estes trabalhadores manifestaram ainda compreensão face ao momento político que se vive na Região e que limita a acção do Governo Regional. Da parte do Secretário Regional ficou a garantia de que o Governo Regional está atento a todas as problemáticas e reivindicações destes trabalhadores e aberto a pontes de entendimento e ao diálogo. Pedro Fino frisou também que o objectivo passa pela melhoria contínua das condições de trabalho destes profissionais, do serviço prestado e da mobilidade na Região.