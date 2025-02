Sindicato de Hotelaria convoca manifestação para 25 de Fevereiro

O Sindicato da Hotelaria promoveu, hoje, um plenário de dirigentes e delegados sindicais. A iniciativa contou com a presença de Luís Trindade, coordenador da Federação da Hotelaria, juntamente com outros elementos da direção nacional.

Neste plenário esteve em análise a situação dos contratos colectivos, nomeadamente o da hotelaria e as medidas a tomar.

Luís Trindade disse que a situação que se passa na Madeira "não é muito diferente da do continente".

O responsável lamentou a "continuidade da baixa de salários" e a precariedade no sector. Aproveitou ainda para criticar o facto de os trabalhadores serem "alvo de repressão" quando reinvindicam os seus direitos.

Nesse sentido, revelou que está prevista uma manifestação no próximo dia 25 de Fevereiro, 15h30, com concentração no sindicato e término na Quinta Vigia.

Será entregue um documento a apelar ao presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, para que haja uma intervenção.