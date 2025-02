Sismo de magnitude 4.7 sentido em Lisboa

Foi registado um sismo de magnitude 4.7 na escala de Richter, sentido na Área Metropolitana de Lisboa, pelas 13h24 desta segunda-feira. O epicentro localizou-se a cerca de 14 km a Oeste-Sudoeste do Seixal.

Segundo vários órgãos de comunicação social, o sismo foi sentido em Lisboa e Setúbal. A confirmação chega pelo Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (EMSC) e pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Apesar das primeiras informações darem conta de uma magnitude de 4.7 na escala de Richter, este é um número que poderá ser revisto.

No site do Centro Sismológico Euro-Mediterrânico já várias pessoas reportaram terem sentido o abalo.

"De acordo com a informação disponível, este sismo foi sentido, devendo em breve ser emitido novo comunicado com informação instrumental e macrosísmica actualizada", refere uma nota do IPMA, indicando que, caso a situação assim o justificar, serão emitidos novos comunicados.