Lídia Farinha proporciona dia diferente a alunos da EB1/PE da Lombada com literatura e música

Nesta terça-feira, a EB1/PE da Lombada, em Ponta do Sol, recebeu a visita da escritora Lídia Farinha, que apresentou a sua obra 'Benny Descobre um Tesouro' a toda a comunidade escolar.

A sessão, organizada pelas técnicas superiores da biblioteca, no âmbito do projecto de divulgação da literatura infantil portuguesa, decorreu num ambiente "dinâmico e envolvente", marcada por momentos de leitura, canções originais e animação, que fazem parte do repertório da autora.

Durante o encontro, as crianças tiveram a oportunidade de conhecer a história do livro e conversar com a autora sobre a inspiração por trás da obra e das suas personagens. Entre leituras de trechos e momentos musicais, Lídia Farinha incentivou os alunos a explorarem os livros e a cultivarem o gosto pela leitura.

"A visita revelou-se uma experiência enriquecedora, transmitindo valores e princípios que contribuem para a construção e fortalecimento do carácter humano, deixando nos jovens leitores a motivação para continuar a descobrir o mundo através das histórias", Rosa Luísa Gaspar, directora do estabelecimento de ensino.