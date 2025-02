Papa Francisco está em "boas condições" num hospital de Roma

O Vaticano informou hoje que o Papa Francisco encontra-se em "boas condições" num hospital, apresentando uma infeção no aparelho respiratório e com febre ligeira.

A nova atualização do estado de saúde do chefe da igreja católica, de 88 anos, acrescentou ainda que Francisco iniciou uma terapia medicamentosa no hospital Gemelli de Roma.

O Papa foi internado no início do dia de hoje depois de a bronquite de que sofria há uma semana se ter agravado.

Matteo Bruni, diretor da sala de imprensa da Santa Sé, garantiu que "o Papa está sereno, bem-disposto, e também leu alguns jornais".

Esta questão de saúde obrigou ao cancelamento da agenda do Papa pelo menos até segunda-feira, incluindo no domingo quando o cardeal português José Tolentino de Mendonça presidirá à missa por ocasião do Jubileu dos Artistas e do Mundo da Cultura.

Francisco tem-se queixado de problemas respiratórios e foi-lhe diagnosticada uma bronquite no passado dia 06, mas continuou a ter audiências diárias.

Também presidiu a uma missa campal no domingo e participou na sua audiência geral na quarta-feira, porém transferiu a leitura do seu discurso para um assistente assumindo as dificuldades em respirar.

hoje, parecia inchado e pálido durante as poucas audiências que teve antes de ir para o hospital, relatou a agência AP.

Christopher Lamb, correspondente da CNN no Vaticano, viu Francisco no início de uma audiência hoje com o diretor da CNN, Mark Thompson, e relatou que o Papa estava mentalmente alerta, mas com dificuldade em falar durante longos períodos devido a dificuldades respiratórias.

Francisco, a quem foi retirado parte de um pulmão quando era jovem, há muito que luta contra problemas de saúde, especialmente crises de bronquite aguda no inverno. Utiliza uma cadeira de rodas, um andarilho ou uma bengala para se deslocar no seu apartamento e, recentemente, caiu duas vezes, magoando o braço e o queixo.

Francisco está a ser tratado no hospital Gemelli de Roma, onde foi internado pela última vez em junho de 2023 para ser submetido a uma cirurgia para remover tecido cicatricial intestinal e reparar uma hérnia na parede abdominal. Alguns meses antes, passou três dias no Gemelli para receber antibióticos intravenosos para uma infeção respiratória.