Confiança propõe apoio à equipa de futsal do CDE Francisco Franco para participação na Taça Nacional

A equipa da Confiança na Câmara Municipal do Funchal apresentou, para a reunião de Câmara desta semana, uma proposta de deliberação que visa garantir o apoio financeiro necessário à participação da equipa sub-19 de futsal do Clube Desportivo Escola Francisco Franco (CDEFF) na Taça Nacional da modalidade.

"A equipa, que conquistou pelo segundo ano consecutivo o título de campeã regional, enfrenta dificuldades para custear as despesas da competição, estimadas em 4.700 euros para a primeira fase e podendo ascender a 10.000 euros caso avance para as fases seguintes. A ausência de apoio por parte da Direcção Regional do Desporto coloca em risco a presença da equipa no torneio, impedindo que os jovens atletas possam representar o Funchal e a Região a nível nacional", indica nota à imprensa.

A proposta da Confiança determina que "a Câmara Municipal do Funchal desenvolva, com a celeridade necessária, o processo de apoio financeiro ao abrigo do Regulamento de Atribuição de Apoios ao Associativismo". E prossegue: "Está ainda prevista a celebração de um protocolo com o CDEFF, garantindo o apoio inicial de 4.700 euros e um eventual reforço mediante a progressão da equipa na competição".

Para a vereadora Micaela Camacho, esta iniciativa representa um compromisso essencial com o desporto juvenil no Funchal.

Estes jovens atletas lutaram com mérito para alcançar o título de campeões regionais e agora não podem ser impedidos de representar a nossa cidade na Taça Nacional apenas por falta de apoios. A Câmara tem a responsabilidade de incentivar e valorizar o talento desportivo local, assegurando que os clubes funchalenses tenham as condições necessárias para competir ao mais alto nível". Micaela Camacho

A proposta, que foi formalmente apresentada e aguarda agora a deliberação da Câmara Municipal do Funchal, no seu entender "constitui um exemplo do compromisso dos vereadores da Confiança com o desporto e com os jovens funchalenses, defendendo medidas concretas que permitam apoiar e valorizar a prática desportiva no concelho".