Lembra-se do logótipo da Madeira na Expo98? E da mascote madeirense?

Em Fevereiro de 1998 falava-se do logótipo da Madeira para a Expo’98, que arrancaria dentro de cerca de 3 meses. Em causa estava uma versão inicial do logótipo, onde não constava o Porto Santo.

No entanto, a Edicarte, responsável pelo logo, esclareceu que a versão que circulava não era a final. Nesse sentido, surgiu então a versão final, onde constava tanto a Madeira como o Porto Santo.

Ver Galeria

O logótipo foi criado pela artista madeirense Catarina Araújo. Já Carlos Lélis, que representava o Governo Regional junto do Parque Expo, sublinhou que o problema não era só do Porto Santo, lembrando que é difícil mostrar, em dimensões reduzidas, todas as ilhas do arquipélago. No logótipo ficaram a faltar, por exemplo, as Selvagens, que até têm grande influência na Zona Económica Exclusiva.

Além do logotipo da Madeira na Expo, a Edicarte pediu um desenho da mascote, o lobo-marinho a que Carlos Lélis chamou de ‘Buzico’. Também este projecto foi concretizado por Catarina Araújo.