Quaresma lembra "o homem que fez do FC Porto um gigante"

O antigo futebolista internacional português Ricardo Quaresma qualificou hoje Jorge Nuno Pinto da Costa de "o homem que fez do FC Porto um gigante", lamentando a morte do ex-presidente do clube portuense, no sábado, aos 87 anos.

"Partiu o homem que fez do FC Porto um gigante. Jorge Nuno Pinto da Costa não foi apenas um presidente, foi uma lenda viva, um líder que mudou a história do futebol português e elevou o nome do FC Porto ao topo do mundo. Com ele, o clube tornou-se sinónimo de ambição, conquista e glória", assinalou, em mensagem publicada no Instagram.

Quaresma, de 41 anos, representou o FC Porto entre as épocas 2004/05 e 2007/08 e, mais tarde, em 2013/14 e 2014/15, tendo-se sagrado campeão português em 2006, 2007 e 2008 e vencido a Taça Intercontinental, em 2004, além de outros títulos conquistados ao serviço dos 'dragões', sob a presidência de Pinto da Costa.

"Tive a honra de vestir esta camisola e sentir o peso da sua história, marcada pelo seu legado. A sua paixão, determinação e visão tornaram possível aquilo que muitos julgavam impossível. Todos os portistas e amantes do futebol sentem a sua partida, mas a sua memória será eterna. Obrigado por tudo, Presidente. Descanse em paz", observou.

Jorge Nuno Pinto da Costa, ex-presidente do FC Porto, clube no qual se estabeleceu como dirigente mais titulado e antigo do futebol mundial, entre 1982 e 2024, morreu no sábado, aos 87 anos, vítima de cancro.

Pinto da Costa tinha sido diagnosticado com um cancro na próstata em setembro de 2021 e agravou o seu estado de saúde nas últimas semanas, menos de um ano depois da derrota para a presidência do clube, frente a André Villas-Boas.

Empossado pela primeira vez em 23 de abril de 1982, seis dias depois de ter sido eleito, sem oposição, como sucessor de Américo de Sá, o ex-dirigente exerceu funções durante 42 anos e 15 mandatos consecutivos, levando o FC Porto à conquista de 2.591 títulos em 21 modalidades - 69 dos quais no futebol sénior masculino, incluindo sete internacionais.

O funeral do antigo dirigente 'azul e branco' vai realizar-se na segunda-feira, pelas 11:00, após o velório, que vai iniciar-se durante a tarde de hoje, partir das 18:00, na Igreja das Antas.