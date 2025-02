Associação Barmen da Madeira participa no Festival Internacional de Cocktails

No próximo dia 15 de Fevereiro, a Associação Barmen da Madeira marcará presença no Festival Internacional de Cocktails no Algarve, a convite da Associação Barmen local.

O evento será assim "uma oportunidade única" para promover a icônica 'Rainha Laranja', destacando as suas potencialidades e sabores, bem como contribuir para a valorização de Silves e do Algarve como um destino turístico de excelência.

A Madeira estará representada por três barmen, que levarão todo o seu talento e criatividade para este encontro de referência no mundo da coquetelaria.