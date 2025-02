Bölöni lembra grande maturidade quando o lançou no Sporting

O treinador romeno László Bölöni tem orgulho no facto de ter lançado a nível sénior Cristiano Ronaldo, que celebra hoje 40 anos, expressando à Lusa a surpreendente maturidade do jovem quando surgiu no Sporting.

Em entrevista à agência Lusa, Bölöni recordou a chegada de Cristiano Ronaldo à equipa principal dos 'leões', em 2002/03, num primeiro treino que convenceu de imediato o técnico, que, mesmo já conhecendo a capacidade técnica e física do jogador, o deixou surpreso.

"Era um jogador já com grande maturidade. Foi uma surpresa para mim ele conseguir fazer os exercícios tal como os jogadores de grande experiência. Parou de ser jovem e o seu comportamento foi como o de um jogador maduro. A sua maturidade foi, para mim, a grande surpresa. Quando chegou pela primeira vez e saímos para treinar, foi o momento em que decidi que ia deixar de treinar com os jovens e ficou para sempre no plantel principal", contou o técnico, que orientou o Sporting durante duas temporadas, sendo campeão nacional em 2001/02.

László Bölöni, de 71 anos, não perdeu muito tempo a perspetivar um grande futuro a Cristiano Ronaldo, apesar de não pensar, naquela fase, que o avançado iria "tão longe" na carreira.

"Quando o vi, não foi difícil fazer planos para ele. Ninguém pensou que iria tão longe, mas depois de cerca de um mês a trabalhar com ele, pensava que, no mínimo, estaria ao nível de Figo ou Eusébio, que eram os dois grandes de Portugal. Dizer que ia ganhar praticamente tudo no futebol, não fui capaz, mas já sabia que ele iria longe", afirmou o treinador, cujo derradeiro clube foi o Metz, em 2023/24.

O romeno destacou que ser conhecido como o técnico que lançou Cristiano Ronaldo é algo que o deixa "orgulhoso", destacando a sua coragem em apostar num jovem em ascensão num plantel experiente e que tinha acabado de se sagrar campeão nacional.

"Estou orgulhoso por ter conseguido, com algumas ideias, apoiá-lo um pouco. Comigo ou com outro, é certo que ele conseguiria demonstrar a sua capacidade. O Sporting foi campeão e, quando um plantel está a jogar para troféus, utiliza jogadores com grande experiência. Aceitei o risco de o fazer jogar imediatamente. Ele chegou e eu tomei logo a decisão de o utilizar. Foi uma decisão com coragem, que me deixa muito feliz", disse.

A saída do Sporting para uma carreira internacional que passou pelos "melhores clubes do mundo" (Manchester United, Real Madrid e Juventus) foi um "passo normal" para o treinador, que lamentou não ter ligação atual com o internacional português, uma vez que "queria falar um pouco com ele" e mostrar o orgulho que sente por ter lançado o atual jogar do Al Nassr.

"É sempre difícil dizer que foi o melhor do mundo. Toda a gente conhece Pelé, Messi, Cruyff, Beckenbauer, etc. Durante muitos anos, o Ronaldo esteve entre os melhores. O importante é que ele conseguiu sempre ficar em cima e manter a consistência", frisou.

Antigo selecionador romeno, László Bölöni treinou ainda os franceses Nancy, Rennes, Mónaco, Lens e Metz, os árabes Al Jazira e Al Wahda, os belgas Standard Liège, Antuérpia e Gent, os gregos PAOK e Panathinaikos, e os qataris Al-Khor na sua carreira.