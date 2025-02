Paulo Ferreira já foi eleito presidente da Associação de Voleibol da Madeira

Paulo Ferreira é o novo presidente da Associação de Voleibol da Madeira. A eleição decorreu hoje, na necessária Assembleia Geral, que contou com a presença de sete dos clubes filiados.

Em nota de imprensa enviada, esta noite, à comunicação social, a Associação de Voleibol da Madeira dá conta, precisamente, da eleição dos órgãos sociais para o mandato de 2025 a 2028. A mesma fonte refere que a lista encabeçada por Paulo Ferreira, que tinha como lema 'Voleibol, o que nos une!', recebeu 95 votos, sendo escolhida por unânimidade.

Estiveram presentes o Clube Sport Marítimo, o CS Madeira, o CE da Levada, o Gurpo Desportivo do Estreito, o CF Carvalheiro, o CDEBS Santa Cruz e o Arca d'Ajuda.

Foto Arquivo

O novo presidente sucede, assim, a Edgar Garrido. De referir que o lema apresentado por Paulo Ferreira foi subscrito por cinco clubes filiados na Associação, a saber o CE da Levada, o CS Madeira, o GD Estreito, o CD Carvalheiro e o Arca d’ Ajuda

Acompanham Paulo Ferreira na direcção, Eduardo Luís, Ivo Andrade e Ricardo Talhinhas Teixeira (Vice-Presidentes), Rita Costa, Rodrigo Silva e Verónica Lopes (Vogais).

O comunicado dá conta, ainda, de que a "a Mesa da Assembleia Geral será presidida por Ricardo Pinto Pereira, o Conselho Fiscal por Gustavo Caires, o Conselho Jurisdicional por Joaquim Marujo, o Conselho Disciplinar por João Dinis Ramos, o Conselho Regional de Arbitragem por Paulo Branco e o Conselho Regional de Voleibol de Praia por Nuno Quintal".

A reunião de hoje serviu, ainda, para aprovação do Relatório e Contas de 2024, bem como do Relatório de Actividades da época 2023/2024. Espaço ainda para aprovar um voto de louvor, sob proposta do CS Madeira e pelos membros da Mesa da Assembleia Geral, a todos os elementos que compuseram os órgãos sociais nos mandatos presididos por Edgar Garrido, que tiveram início em Junho de 2012.