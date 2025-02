Escola Jaime Moniz vence Torneio de Futsal Feminino

A Escola Secundária Jaime Moniz classificou-se em primeiro lugar no II Torneio Inter-Escolas de Futsal Feminino 2025. De acordo com nota de imprensa emitida, hoje, pela escola, o evento decorreu no dia 28 de Janeiro, na Escola Dr. Ângelo Augusto da Silva.

Esta é uma iniciativa que se enquadra na Prova de Aptidão Profissional, do Curso Profissional de Técnico de Desporto, da Escola Ângelo Augusto da Silva, mobilizando assim a escola anfitriã, a Escola Secundária Francisco Franco e a Escola Secundária Jaime Moniz.

A equipa da Escola Secundária Jaime Moniz, orientada por Inácio Silva, classificou-se em primeiro lugar depois de vencer a equipa da casa por 1-2 e a Francisco Franco, por 4-0. A melhor guarda-redes do Torneio foi Carlota Santos, do Liceu.

"O evento proporcionou uma salutar confraternização e competição desportiva entre os jovens atletas das várias escolas, apaixonados pela modalidade de Futsal", indica a mesma nota.