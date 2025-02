Equipa técnica desloca-se ao Porto Santo para prestar apoio aos apicultores

Uma equipa de técnicos da Direção de Serviços de Desenvolvimento Agronómico (DSDA), da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DRA), deslocou-se ao Porto Santo, de modo a prestar o devido aconselhamento e apoio técnico aos apicultores da ilha, tendo ainda realizado a limpeza de estrados e a substituição de cera.

Na ocasião foi possível ainda constatar que, no geral, as "colónias encontram-se fortes, com quadros com criação e reserva de alimento", refere nota enviada.

A apicultura é uma actividade com tradição na Madeira e no Porto Santo e assume um particular interesse para os agricultores em geral, uma vez que constitui uma fonte complementar de rendimento.

“O mel produzido na Região é muito conhecido pelas suas características e qualidade. Foi por isso que o Governo Regional reintroduziu a apicultura na Ilha do Porto Santo e com excelentes resultados, ajudando a dinamizar assim a economia local”, disse Marco Caldeira, director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural que salientou ainda a importância das abelhas para algumas culturas, nomeadamente ao nível da polinização.

Esta deslocação à Ilha Dourada resulta do compromisso assumido pela direção regional de reforçar a proximidade e o apoio técnico com os agricultores regionais, nomeadamente do Porto Santo, contribuindo, neste caso, para o incremento da produção de mel de abelhas local.