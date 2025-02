Tolentino a substituir Francisco no 'Angelus' em destaque na agenda

Momento histórico, ainda que simbólico e por uma razão que, seguramente, o envolvido não quereria que acontecesse. Hoje, 16de Fevereiro de 2025, o cardeal D. José Tolentino de Mendonça vai presidir à Missa do Jubileu dos Artistas e do Mundo da Cultura, em substituição do Papa Francisco, hospitalizado por uma crise de bronquite.

Madeirense D. Tolentino Mendonça vai substituir Papa na missa de domingo O cardeal madeirense D. Tolentino Mendonça deverá substituir o Papa Francisco, na missa dominical deste fim-de-semana que será celebrada na Basília de São Pedro, no Vaticano. A necessidade de substituição do Sumo Pontífice acontece na sequência do internamento para recuperar de uma bronquite. A notícia é confirmada pela agência Ecclesia.

A missa irá decorrer na Basílica de São Pedro, no Vaticano, a partir das 9h00 (10h00 em Roma) e é um momento histórico porque, pela primeira, que se saiba, um madeirense, irá celebrar uma missa em nome do Papa vigente.

Foto DR/Vatican Media

Poderá assistir à Missa neste endereço.

Refira-se que o Papa Francisco continuava ontem internado no Hospital Policlínico Gemelli, em Roma, onde deu entrada na sexta-feira, permanecendo em repouso para "facilitar a recuperação" de Francisco, que "não apresentou nenhum episódio febril".

Foto DR/Vatican Media

O Sumo Pontífice, frisa a agência Vatican News, expressa sua gratidão pelas "muitas mensagens de proximidade e afeto recebidas".

Refira-se que no ano passado, entre as muitas iniciativas que o Papa Francisco participa, marcou presença, em Abril, num encontro onde também esteve Tolentino de Mendonça, na qual o responsável máximo da Igreja Católica disse que “o mundo precisa de artistas”.

Outros temas em agenda

11h00 - Lançamento do Livro "Onde está o meu Botão", de Natália Bonito, no Forum Madeira.

11h00 - CDU realiza iniciativa política de pré-campanha eleitoral intitulada "Recuperar a voz e a força das populações", no Largo das Courelas, na Freguesia de Santo António.

12h30 - Bloco de Esquerda Madeira realiza iniciativa política Junto à igreja da Nazaré.

15h00 - AD Machico vs Marítimo B, em jogo para o Campeonato de Portugal, no Estádio de Machico.

15h30 – FC Alverca vs CS Marítimo para a II Liga, no Estádio do Alverca.

Veja aqui as declarações do treinador Ivo Vieira, sobre um jogo que pode, em caso de vitória e na conjugação de resultados, catapultar a equipa pelo menos 3 lugares na classificação.

15h30 - Coligação FORÇA MADEIRA (PTP.MPT.RIR) organiza uma iniciativa política junto à Marina do Lugar de Baixo.

16h00 - Francisco Franco vs CD Póvoa, em jogo a contar para a I Divisão Nacional de basquetebol feminino, no Pavilhão da Francisco Franco.

15h30 – Cerimónia de ordenação episcopal do padre Rui Gouveia, filho de madeirenses, na Igreja do Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa. José Manuel Rodrigues, em representação da RAM, estará presente na cerimónia.

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos registados neste mesmo dia 16 de Fevereiro:

1267 - Os reis Afonso III de Portugal e Afonso X de Castela assinam o Tratado de Badajoz, que garante a soberania portuguesa do Algarve.

1279 - Morre, com 68 anos, Afonso III. Sucede-lhe D. Dinis.

1614 - Morre o bispo do Japão Luís Cerqueira, fundador das paróquias católicas no país, responsável pela primeira edição japonesa do Catecismo.

1773 - As distinções entre cristãos velhos e cristãos novos são abolidas em Portugal. É igualmente decretada a destruição dos registos cadastrais dos judeus.

1889 - Morre, aos 41 anos, o escultor António Soares dos Reis, autor de "O Desterrado" e "Flor Agreste".

1906 - São apreendidos, em Lisboa, os jornais A Paródia, Novidades e O Liberal, por críticas ao Governo.

1907 - É emitida a concessão do aproveitamento hidroelétrico do Rio Lima.

1910 - O primeiro posto fixo de TSF em Portugal foi estabelecido na Casa da Balança, em Lisboa, e é realizada a primeira transmissão oficial de Radiotelegrafia na Marinha.

1917 - Morre, com 67 anos, o jornalista e escritor francês Octave Mirabeau, autor de "Diário de Uma Criada de Quarto". Foi um dos 10 membros originais da Académie Goncourt, fundada em 1903.

1918 - Grande Guerra 1914-1918. O porto britânico de Dover é bombardeado por submarinos alemães.

1936 - A Frente Popular, coligação de partidos de esquerda, vence as eleições em Espanha.

1938 - É publicado o decreto-lei n.º 28473 que cria e regula o Conselho Superior da Indústria.

1945 - II Guerra Mundial. Começa o bombardeamento de Iwo Jima, no Japão, pelas forças norte-americanas.

1948 - É proclamada a República Democrática da Coreia.

1957 - Começa a visita de quatro dias a Portugal de Isabel II de Inglaterra. O acontecimento marca a história da RTP, que garante a cobertura para os canais internacionais, pouco antes do início das emissões regulares.

1959 - Fidel Castro assume a Presidência de Cuba, depois da tomada do poder em 01 de janeiro.

1964 - O Concílio Vaticano II, sob os auspícios do Papa João XXIII, aprova a leitura das epístolas e dos Evangelhos nas línguas nacionais, durante os ofícios religiosos.

1978 - É colocado um engenho explosivo na estátua de Oliveira Salazar, em Santa Comba Dão.

1983 - A Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU) reafirma o direito à autodeterminação de Timor-Leste.

1984 - Acordo entre Luanda e Pretória define a retirada das forças sul-africanas (que só fica concluída em 1989).

1986 - Mário Soares é eleito Presidente da República Portuguesa com 51,18 por cento dos votos. É o primeiro civil a ocupar a Presidência, em 60 anos.

1988 - Um carro armadilhado explode na Downing Street, em Londres. Morre uma pessoa.

2001 - É decretada a prisão preventiva do antigo presidente do Benfica, João Vale e Azevedo, por suspeita de crime de peculato.

- Aviões norte-americanos e ingleses bombardeiam postos de comando e radares iraquianos situados a norte do paralelo 33, perto de Bagdad.

2004 - É editada a ópera "Os Dias Levantados", de António Pinho Vargas, com libreto de Manuel Gusmão, sobre a Revolução de Abril.

2005 - Entra em vigor o Protocolo de Quioto, assinado na cidade japonesa de Quioto, em 1997, já ratificado por 141 países, 30 dos quais industrializados, que visa reduzir as emissões de gases com efeitos de estufa nos países industrializados em 5,2 por cento até 2012, sem a adesão dos Estados Unidos.

Entre os poucos países que não assinaram o Protocolo de Quioto, em 1997, estava os Estados Unidos, que agora saíram do Protocolo de Paris.

2006 - A Assembleia da República aprova em votação final global a proposta do Governo de alteração à Lei da Nacionalidade.

- Relatório das Nações Unidas (ONU) pede o encerramento imediato da prisão norte-americana instalada na base de Guantanamo, Cuba, e o julgamento ou a libertação dos prisioneiros. A Casa Branca recusa o fecho do campo e rejeita as acusações de tortura.

2007 - Morre, com 57 anos, José Silva de Oliveira, "Bife", futebolista brasileiro, antigo jogador do FC Porto e do Belenenses.

2008 - Dezenas de pessoas concentram-se à porta da sede do PS, em Lisboa, manifestando-se contra a política educativa do Governo e assobiando professores militantes socialistas e o secretário-geral do PS, José Sócrates, que entravam para uma reunião.

2009 - Morre, com 96 anos, Konrad Dannenberg, engenheiro e cientista alemão que fez parte da equipa de desenvolvimento do projeto Apollo da agência espacial norte-americana NASA.

2013 - O presidente da Federação Internacional de Luta, o suíço Raphael Martinetti, apresenta a demissão do cargo, quatro dias depois do Comité Olímpico Internacional ter proposto a saída da modalidade do programa olímpico.

- Morre, aos 72 anos, Tony Sheridan, cantor e guitarrista britânico que colaborou com os Beatles. Foi primeiro a tocar com uma guitarra elétrica num programa na televisão britânica na década de 1950.

2015 - O presidente do Eurogrupo, Jeoren Dijsselbloem, anuncia que os ministros das Finanças da zona euro aceitam que Portugal reembolse antecipadamente parte do empréstimo contraído junto do Fundo Monetário Internacional (FMI), no quadro do seu programa de assistência.

- Morre, com 68 anos, Lesley Gore, cantora e compositora norte-americana intérprete do grande êxito musical dos anos 1960 "It´s My Party", também é responsável por "You Don't Own Me", que se tornou no hino do movimento feminista e esteve durante décadas no primeiro lugar de vendas dos Estados Unidos.

2016 - Morre, aos 93 anos, o egípcio Boutros Boutros-Ghali, advogado, académico, diplomata e o primeiro africano nas funções de secretário-geral das Nações Unidas (ONU) de 1992 a 1996.

- Morre, com 66 anos, Luís Xavier, padre e antigo responsável pela pastoral da comunidade de língua portuguesa da diocese de Macau e membro do colégio que elege o chefe do Executivo do território entre 2009 e 2014.

2017 - O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela confirma a condenação a quase 14 anos de prisão de Leopoldo López, líder do partido Vontade Popular, o mais radical da oposição ao Governo.

- O Conselho de Ministros aprova a descentralização de competências para as autarquias e entidades intermunicipais, visando a eficiência nos serviços e maior participação das autarquias na gestão dos recursos púbicos.

- Morre, aos 89 anos, Dick Bruna, escritor e ilustrador holandês, autor de livros para a infância protagonizados pela personagem Miffy, uma pequena coelha branca.

2020 - O Sporting de Braga vence os russos do Spartak Moscovo, por 8-3, na final do Mundialito de clubes de futebol de praia, que decorreu em Moscovo, na Rússia, revalidando o título.

- O futebolista do FC Porto Marega recusa-se a permanecer em jogo e abandona o campo, ao minuto 71, após ter sido alvo de insultos racistas por parte dos adeptos do Vitória de Guimarães, numa altura em que os "dragões" venciam por 2-1, resultado com que terminou o encontro da 21.ª jornada da liga.

- Morre, aos 87 anos, Harry Gregg, antigo guarda-redes irlandês, considerado um dos heróis da catástrofe aérea de Munique que vitimou parte da equipa do Manchester United, em 1958.

- Morre, aos 72 anos, o ator a argumentista Tozé Martinho. Estreou-se na escrita de argumentos com a telenovela 'Palavras Cruzadas', exibida no final dos anos 1980 na RTP, onde além de coautor foi também ator.

2022 - A Rússia anuncia o fim das manobras militares e a partida de algumas das suas forças da península da Crimeia anexada da Ucrânia, onde a presença de tropas alimenta os receios de uma invasão.

- Morre, com 93 anos, Cristina Calderón, artesã chilena, a última pessoa a falar a língua indígena Yagán, autora de um dicionário com traduções de Yagán para espanhol.

2023 - O Parlamento Europeu exorta os Estados-membros da União Europeia "considerem seriamente a entrega de caças e helicópteros, sistemas de mísseis apropriados e um aumento substancial na entrega de munições a Kiev".

2024 - O ex-presidente norte-americano e recandidato ao cargo, Donald Trump, é condenado por um tribunal de Nova Iorque ao pagamento de uma multa de 364 milhões de dólares (337,7 milhões de euros) por fraude bancária e por uma proibição de três anos qualquer gestão empresarial no Estado de Nova Iorque.

- Morre, aos 47 anos, Alexei Navalny, advogado e político russo, era o principal opositor do regime do Presidente russo, Vladimir Putin, e cumpria uma pena de 19 anos de prisão no centro penitenciário n.º 3, na região ártica de Yamal-Nenets.

Foto Michele Ursi/Shutterstock.com

Este é o quadragésimo sétimo dia do ano. Faltam 318 dias para o termo de 2025.

