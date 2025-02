Francisco Gomes exige esclarecimentos sobre a quota de pesca do atum

O deputado do Chega para a Assembleia da República, Francisco Gomes, exige esclarecimentos ao ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, sobre a gestão das quotas de pesca do atum. Na sua intervenção realizada durante uma audição regimental que teve lugar na Comissão de Agricultura e Pescas, o parlamentar madeirense acusou o governo da República de falhar na defesa dos interesses dos pescadores, particularmente os das regiões autónomas, afirmando que, na sua opinião, as promessas feitas aos pescadores não têm sido cumpridas.

Francisco Gomes destacou que o atum "é uma das principais fontes de rendimento para os pescadores das regiões autónomas, alertando para as dificuldades que estes enfrentam devido às limitações impostas pelas quotas. A seu ver, as limitações não fazem sentido porque não tomam em conta que a pesca do atum é feita com recuso a técnicas artesanais e barcos de pequeno porte, não constituindo uma ameaça aos ecossistemas marinhos", refere nota enviada pelo deputado.

"O governo não tem uma postura séria em garantir melhores condições para quem vive da pesca do atum. É inadmissível que os nossos pescadores continuem a ser jogados para a miséria! O desespero destes homens não incomoda ninguém, pois, para o governo, eles, simplesmente, não contam", acusa.

Lança, ainda, críticas ao PSD, PS e CDS, acusando-os de "incoerência", pois entende que "aqueles partidos dizem uma coisa na Madeira e fazem o seu oposto em Lisboa e em Bruxelas."

"Na Madeira, dizem que defendem o aumento das quotas, mas, em Lisboa, votam contra os projectos das pescas apresentados pelo Chega. A verdade é que não defendem os interesses das pescas, coisa nenhuma, mas querem apenas manter um ‘faz de conta’ para ganhar votos", diz.

O deputada apela por uma mudança de atitude por parte do governo e dos restantes partidos: "Não podemos continuar a assistir à desvalorização de um sector tão importante para a economia das regiões autónomas. É tempo de agir e de cumprir as promessas feitas a quem depende do mar para viver”, finalizou Francisco Gomes, exigindo respostas concretas do ministro José Manuel Fernandes.