Associação Recreio Musical União da Mocidade assinala 112.º aniversário com concerto especial

Na próxima quarta-feira, 19 de Fevereiro, às 21 horas, na Assembleia Legislativa da Madeira, a Associação Recreio Musical União da Mocidade (RMUN) assinala o 112.º aniversário com um concerto especial da Orquestra de Bandolins da Madeira. A Orquestra contará com a presença da fadista madeirense Micaela Setim e um repertório especial que promete encantar os presentes, sob a Direcção Artística do Maestro André Martins.

As festividades continuam no dia 23 de Fevereiro, onde será realizada uma missa na Igreja Paroquial de São Roque, às 10h45, com a participação especial do Grupo Coral LuxAeterna com acompanhamento da Orquestra de Bandolins da Madeira.

"Este aniversário é uma oportunidade para refletir sobre o legado e as realizações da Associação RMUM e Orquestra de Bandolins da Madeira na promoção da cultura madeirense. Gostaríamos também de destacar o esforço e dedicação do Dr. Gil Carôto, Presidente da Assembleia-Geral, e do Maestro André Martins, filho do saudoso Maestro Eurico Martins. Seu compromisso com o legado deixado pelo Maestro Eurico Martins tem sido fundamental para o contínuo sucesso da Associação RMUM e da Orquestra de Bandolins da Madeira", explica uma nota da Orquestra de Bandolins da Madeira.