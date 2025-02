Associação Desportiva da Camacha indignada com TAP

A Associação Desportiva da Camacha mostrou a sua revolta nas redes sociais, criticando a companhia aérea TAP.

Segundo referiu o clube, a equipa esteve mais de duas horas retida dentro do avião que os levaria até Lisboa, na tarde deste sábado, e acabou depois por perder o voo de ligação para o Porto, onde ia jogar com o Futebol Clube Alpendorada, em Marco de Canavezes.

“Foi também interessante ver o voo que nos levaria para Porto parado à nossa frente na pista mais de 30 minutos sem que nos deixassem embarcar. Sim nós que tivemos as tais 2 horas fechados no vosso voo do Funchal para Lisboa. Muitoobrigado também por só nos terem conseguido colocar no voo das 21 horas para o Porto e novamente muito obrigado por terem conseguido atrasar novamente o voo 1h, comparado com o que esperamos no Funchal realmente vemos que estão a encurtar as secas dadas aos passageiros”, escreveu a Associação Desportiva da Camacha.

A equipa informou ainda que acabou por perder o jantar que já tinha pago no hotel onde ia pernoitar, tendo chegado apenas ao hotel na madrugada deste domingo. “Não se preocupem pois só temos que estar a pé às 8h para tomar o pequeno almoço, pois jogamos às 11h”, adiantou o clube, relatando esta experiência com "prejuízo financeiro mas sobretudo humano".