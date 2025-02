Segundo meio aéreo será realidade no Verão se Albuquerque for reeleito

Depois de ouvir de Richard Marques, o novo presidente do Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC), as linhas estratégias para os próximos três anos, o presidente do Governo Regional encerrou a sessão solene comemorativa dos 43 anos do SRPC, garantindo ao novo comandante regional "total apoio do meu governo", apoio esse para "os bons e naus momentos", sublinhou.

Inovação, capacitação e valorização Plano estratégico da Protecção Civil até 2027

Oportunidade para revelar que o segundo meio aéreo ao SRPC será uma prioridade para estar operacional já no próximo Verão, caso Miguel Albuquerque seja reeleito presidente do Governo Regional, aludindo às eleições regionais antecipadas.

Albuquerque apontou ainda dois desafios que importa desenvolver. A integração de drones, através da ARDITI, para reforçar a capacidade de resposta do SRPC. Promete criar contrato programa específico para a criação de dois meios aéreos não tripulados. Garante que a Região, através da ARDITI, tem os meis técnicos para criar os drones.

A outra vertente reclamada é criar condições com capacidade de informar a população das acções do SRPC.