Albuquerque confia no "bom senso" e na "responsabilidade" dos madeirenses nas urnas

Foi no decorrer da visita ao restaurante 'O Clássico', na zona hoteleira, para se inteirar das obras de remodelação no valor de 1,3 milhões de euros que deram nova 'cara' ao espaço, que Miguel Albuquerque voltou a mostrar confiança no "bom senso" e no "sentido de responsabilidade" dos madeirenses, no que ao voto diz respeito.

O também recandidato pelo PSD, fez questão salientar a importância de um governo estável e capaz de implementar políticas de médio e longo prazo.

"É fundamental para o futuro da Madeira ternos uma votação expressiva no nosso partido, porque é aquele que dá garantias de segurança, de previsibilidade, de estabilidade no presente e no futuro da Madeira", disse Albuquerque aos jornalistas.

Além disso, frisou que "nós não podemos continuar nesta situação de instabilidade", sendo necessário um governo que consiga "executar políticas de médio e longo prazo".

Miguel Albuquerque diz-se expectante em conseguir uma "maioria de governo", não estando, para já, preocupado com as posições assumidas por alguns cabeças-de-lista de outras candidaturas, que ainda ontem reafirmaram a indisponibilidade para qualquer acordo pós-eleitoral com o PSD e com o próprio Albuquerque.

Quanto à remodelação de 'O Clássico', conforme deu conta Manuel Trindade, um dos sócios do restaurante, esta intervenção de fundo há já algum tempo que vinha sendo pensada.

Os 1,3 milhões de euros investidos nas obras agora concluídas pela sociedade que, além de Manuel Trindade, conta com Ilídio Freitas e Manuel Fontes, permitiram a remodelação de toda a área da restauração, parte da cozinha, bem como da esplanada. A receptividade dos clientes tem sido a melhor, sustentam os empresários, que garantem emprego, neste momento, a 26 pessoas.