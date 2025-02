Vai faltar água na zona do Caminho do Meio

A Câmara Municipal do Funchal informa que devido a uma ruptura na rede de água do Caminho do Meio, ocorrida esta madrugada, o abastecimento de água será interrompido durante o dia de hoje, por tempo indeterminado.

Os arruamentos afectados por esta situação e em que se torna necessário interromper o abastecimento de água são o Caminho do Meio, Caminho das Voltas, Rua Ribeiro Domingos Dias, Estrada do Curral dos Romeiros e Travessa do Manerra.

As Águas do Funchal “farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção e procederão à comunicação pessoal e no local aos consumidores mais sensíveis”.