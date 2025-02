Caso da dengue: "Não há razões para alarmes", assegura Albuquerque

Apesar de revelar surpresa com a 'descoberta' do vírus da dengue num mosquito Aedes Aegypti capturado numa armadilha localizada na cidade do Funchal, o presidente do Governo Regional assegura que "não há razões para alarme".

Dengue detectada em mosquito Aedes Aegypti no Funchal Ainda não existem casos suspeitos nem confirmados de Dengue em humanos na Madeira

Lembra que a Madeira tem desenvolvido e vai continuar a desenvolver acções preventivas e de combate à dengue, razão para sossegar a população.