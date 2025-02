Albuquerque garante que PRR será integralmente aproveitado

Miguel Albuquerque colocou esta tarde a fasquia alta quando afirmou que a meta de aproveitamento do PRR para a Região será “atingir os 100%”. Ou seja, beneficiar do pacote integral dos 706 milhões de euros.

“Não estou para brincar”, afirmou categoricamente. E vai cumprir o objetivo? “Vamos”, respondeu sem hesitações, recordando que houve uma reafectação de verbas que estavam destinadas para uma empreitada da Universidade da Madeira para uma obra da Empresa de Eletricidade a quem felicitou por ter sido a primeira empresa no país a concluir uma candidatura ao abrigo do PRR, aludindo à renovação total da Central Eléctrica da Serra de Água.

As palavras do governante aconteceram a entrada do Lar do Porto Moniz que se encontra em renovação.