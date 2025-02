O presidente do Serviço Regional de Protecção Civil, Richard Marques, apresentou as linhas estratégicas da Protecção Civil para os próximos três anos (2025/2027).

No aniversário do Serviço Regional de Protecção Civil, a estratégia apresentada assenta na inovação, capacitação e valorização como pilar central e catalisador de um sistema de emergência e protecção civil dinâmico, eficiente e tecnologicamente avançado.

Composto por seis vectores estratégicos, o plano prevê preparar melhor e responder mais rápido para proteger mais vidas.

Determinado em garantir resposta eficiente perante qualquer emergência, o SRPC pretende garantir uma resposta cada vez mais eficiente.

E porque "os investimentos têm que acompanhar" os objectivos delineados, Richard Marques reclama planos pulirianuais para corresponder às expectativas.

Promete ainda resposta inicial musculada em situações de de incêndio.

O plano estratégico prevê a implementação de três projectos no primeiro semestre deste ano: a evolução tecnológica e funcional do Centro Regional de Operações de Socorro, uma matriz integrada de resposta dos bombeiros, e aprontamento de dispositivo especial de combate a incêndios rurais. Este último contempla um programa de formação e treino exercício final de aprontamento, em Maio, e ainda a ampliação do centro de meios aéreos.