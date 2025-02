Brasil marca cimeira dos BRICS para 6 e 7 de julho no Rio de Janeiro

O Brasil marcou a cimeira do grupo de países conhecido como BRICS para 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro, centrada no desenvolvimento, cooperação e melhoria das condições de vida

"Vamos tomar decisões muito importantes para o desenvolvimento, para a cooperação e para a melhoria da condição de vida de todos os habitantes desses países", disse o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, no anúncio da realização da cimeira.

"Receberemos os chefes de Estado dos 20 países que integram o BRICS nas duas categorias, de membros plenos e parceiros", acrescentou o governante, referindo-se não só ao grupo original de 2009 composto por Brasil, Rússia, Índia e China, a que se juntou depois a África do Sul, mas também ao grupo ainda mais alargado, e que acrescentou mais seis países membros no ano passado: Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irão.

Os outros nove países parceiros são Bielorússia, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda e Uzbequistão.

O Brasil assumiu a 1 de janeiro a presidência rotativa deste grupo, tendo eleito dois eixos centrais: a reforma da governação global e a cooperação entre países do Sul Global, de acordo com o 'site' da Presidência do Brasil.