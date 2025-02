Incêndio em fábrica de fantasias no Rio de Janeiro deixa 21 pessoas feridas

Um incêndio atingiu hoje um prédio onde funcionava uma fábrica de fantasias de Carnaval, na zona norte do Rio de Janeiro, deixando 21 pessoas feridas, 10 delas em estado grave, de acordo com as autoridades locais.

O fogo começou ao início da manhã e a maior parte dos feridos teve queimaduras nas vias aéreas devido a inalação de fumo. Equipas dos bombeiros continuam no local, em operações de rescaldo do incêndio, que chegou a ameaçar prédios vizinhos.

Os 'media' locais divulgaram imagens de um dos momentos de maior tensão, quando quatro pessoas que estavam dentro da fábrica, no terceiro andar, foram resgatadas pelos bombeiros pela janela.

No prédio que ardeu funcionava a Maximus Confeções, empresa que fabricava fantasias para escolas de samba do Rio de Janeiro - a Império Serrano e a Unidos da Ponte, que desfilam no grupo principal do Carnaval 'carioca', e a Unidos de Bangu -, além de uniformes militares.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, divulgou mensagens nas redes sociais informando que diversos órgãos municipais trabalham, em conjunto, no atendimento às vítimas, familiares e moradores da zona junto à fábrica.

"A Defesa Civil do município interditou totalmente a fábrica e o prédio anexo, após equipas do órgão verificarem que o fogo ocasionou dano à estrutura do prédio anexo e que há risco de desabamento da estrutura interna", acrescentou.

O Corpo de Bombeiros afirmou que a fábrica estava com documentação irregular e a polícia local está a investigar as causas do incêndio.