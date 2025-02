Brasil - Carnaval no Rio de Janeiro

O Carnaval do Rio de Janeiro de 2025 promete ser uma celebração inesquecível, repleta de alegria, música e cultura vibrantes. De 28 de Fevereiro a 8 de Março, a Cidade Maravilhosa transforma-se no epicentro da folia, atraindo mais de um milhão de visitantes e moradores locais.

As festividades têm início com a coroação do Rei Momo, uma tradição que simboliza a abertura oficial do Carnaval carioca. A partir desse momento, uma série de eventos toma conta da cidade, incluindo os famosos bailes de Carnaval e os animados blocos de rua onde é possível vivenciar a verdadeira essência da festa. O ponto alto são os desfiles das escolas de samba no Sambódromo, uma estrutura icónica projectada pelo arquitecto Óscar Niemeyer com capacidade para 80 000 espectadores.

A Intertours sugere-lhe um programa de 5 noites com partidas de Lisboa de 22 de Fevereiro a 4 de Março para vivenciar esta celebração única numa das cidades mais emblemáticas do mundo.

Com valores a partir de 1 451€ por pessoa em quarto duplo, inclui passagem aérea em voo TAP Lisboa / Rio de Janeiro / Lisboa em classe económica, 1 bagagem de porão até 23kg, transporte partilhado aeroporto/ hotel / aeroporto com assistência local, 5 noites de alojamento no Hotel Riale Imperial Flamengo 3* com pequeno-almoço, taxas de aeroporto, segurança e combustível sujeitas a reconfirmação e alterações legais e Seguro de Viagem.

Não estão incluídos passagem aérea de / para Funchal, despesas de reserva, taxa turística cobrada localmente, despesas de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como incluídos.

Tanto o preço como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]

Para ficar a conhecer estas e mais sugestões, subscreva a newsletter aqui.

Intertours

Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920 | Avenida Arriaga, 30 -3º - 291 209 900

Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880

Email: [email protected]

Fotos @Unsplash e @AdobeStock