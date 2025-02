Inflação aumentou em Janeiro na Madeira

O ano começou com más notícias para os consumidores madeirenses, que não têm visto a inflação baixar, mantendo-se normalmente estável nos últimos meses do ano passado, mas sobretudo distanciando-se da média nacional. Agora, em Janeiro de 2025, na Região Autónoma da Madeira (RAM), "a variação média do Índice de Preços no Consumidor (IPC) nos últimos 12 meses foi de 3,5%, aumentando 0,2 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior", o mesmo acontecendo com a variação homóloga, que compara com os preços de Janeiro de 2024, situando-se em "4,3%, um aumento de 0,3 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior", o mesmo ocorrendo com a variação mensal, em que "os preços aumentaram 0,1% face ao mês anterior, após uma subida de 0,9% em Dezembro anterior".

Variação média dos últimos 12 meses

De acordo com a DREM, "a inflação subjacente, que exclui produtos alimentares não transformados e energia, fixou-se em 3,8%, um acréscimo de 0,1 p.p. em relação ao mês anterior. As maiores subidas registaram-se nas classes dos 'Restaurantes e Hotéis' (9,0%), das 'Comunicações' (6,5%) e da 'Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis' (4,5%). Em contrapartida, o 'Vestuário e Calçado' foi a única classe a observar uma variação negativa (-1,0%).

Variação homóloga

Neste indicador, "as classes com as maiores subidas foram 'Restaurantes e Hotéis' (15,7%) e 'Comunicações' (5,7%). A menor variação foi registada nos 'Transportes', com 0,9%. Os 'Produtos Alimentares e Bebidas não Alcoólicas' (0,6 p.p.) e os 'Restaurantes e Hotéis' (1,4 p.p.) foram as classes que tiveram o maior impacto na formação desta taxa. A variação homóloga das rendas de habitação foi de 8,0%, um abrandamento de 0,2 p.p. face ao verificado no mês anterior", assinala.

Variação mensal

Por fim, "entre as classes de despesa, o 'Vestuário e Calçado' registou a maior queda (-7,8%), enquanto os 'Restaurantes e Hotéis' observaram a maior subida (3,7%). O valor médio das rendas de habitação por metro quadrado na Região aumentou 1,1% em Janeiro de 2025 (0,7% no mês anterior)", frisa.

A nível nacional, o IPC registou uma variação média dos últimos 12 meses "de 2,4%, mantendo-se igual ao mês anterior", enquanto que a variação homóloga "foi de 2,5%, abaixo dos 3,0% registados em dezembro de 2024 (-0,5 p.p.)" e a variação mensal "foi de -0,5%, uma descida de 0,6 p.p. face aos 0,1% registados no mês anterior".