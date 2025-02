Marítimo visitou ontem Casa de Saúde São João de Deus

Integrado no Dia Mundial do Doente, a Fundação Marítimo Centenário proporcionou, ontem, um dia especial aos utentes da Cada de Saúde Câmara Pestana, com os quais, de acordo com o que escreve no site oficial da colectividade, teve "um momento de partilha e de solidariedade".

Assim, os cerca de 300 utentes daquela casa de saúde vibraram com a visita de alguns atletas maritimistas que integraram a visita do Marítimo àquela Casa de Saúde, nomeadamente os futebolistas profissionais Afonso Freitas e Romain Correia e, ainda, os andebolistas Carlos Oliveira e Diogo Valério, que distribuíram presentes e muitas emoções.

Com esta iniciativa, a Fundação Marítimo Centenário afirma "reforçar o seu compromisso com a responsabilidade social e bem estar da comunidade".