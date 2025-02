Quatro mudanças no onze do Nacional com o Farense

Nacional tem quatro novidades no onze para o jogo desta tarde com o Farense, encontro relativo à 21.ª jornada que tem início marcado para as 15h30, no Estádio São Luís, em Faro.

Tendo em comparação a última jornada, com o Arouca, são titulares Léo Santos, Matheus Dias, Yamada e Paulinho Bóia em detrimento de Ulisses Wilson, Luís Esteves, Daniel Penha e Joel Tagueu.

Eis o onze eleito de Tiago Margarido para partida com o Farense:

Lucas França, Gustavo Garcia, Léo Santos, José Vítor e José Gomes; Soumaré, Matheus Dias e Bruno Costa, Yamada, Paulinho Bóia e Dudu

O Nacional parte para esta jornada no 14.º lugar com 19 pontos e o Farense em 17.º com 15.