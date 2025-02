Líder Sporting e Benfica entram em campo com jogos difíceis após ronda europeia

O líder Sporting e o 'vice' Benfica entram hoje em campo na 22.ª jornada da I Liga de futebol, com os 'leões' a receberem o Arouca e as 'águias' com visita de risco ao Santa Clara.

Com as equipas separadas por quatro pontos, o Benfica é o primeiro a jogar, nos Açores, a partir das 18:00 (horas de Lisboa), num jogo com várias baixas no plantel 'encarnado', como são os casos de Di María, Aursnes, Manu e Bah. Por seu lado, Tomás Araújo está em dúvida, sendo que Bruno Lage confirmou na sexta-feira que o jovem Leandro Santos será o titular na lateral direita.

O triunfo no Mónaco para a 'Champions' foi positivo no resultado e negativo em matéria de lesões, devendo hoje a equipa fazer ajustes diante de um Santa Clara que segue em quinto lugar e é uma das equipas sensação do campeonato.

Um pouco mais tarde, a partir das 20:30, o campeão Sporting recebe o Arouca (12.º), poucos dias depois de derrotado em casa pelo Dortmund (3-0) e também com vários problemas físicos no plantel.

O treinador Rui Borges não tem Nuno Santos ou Pedro Gonçalves, e continua a ter o goleador Gyökeres limitado fisicamente, além dos problemas com Morita e Geny Catamo, lesionados, Diomande ou Matheus Reis, ambos castigados.

O Arouca chega a Alvalade no seu melhor momento da época, com uma série invicta de seis jogos, com três empates e três vitórias.

Em outros jogos do dia, numa jornada que se prolonga até segunda-feira, o Moreirense (11.º) recebe o Casa Pia (sexto), em fase difícil para o emblema da casa - sem vencer há oito rondas -, e o Nacional (14.º) recebe o Estoril Praia (oitavo), com a equipa da região de Lisboa a vir de cinco vitórias seguidas.

Programa da 22.ª jornada:

- Sexta-feira, 14 fev:

Boavista - Estrela da Amadora, 0-1

- Sábado, 15 fev:

Moreirense - Casa Pia, 15:30.

Nacional - Estoril Praia, 17:00.

Santa Clara - Benfica, 17:00 locais (18:00, horas de Lisboa).

Sporting - Arouca, 20:30.

- Domingo, 16 fev:

Rio Ave - AVS, 15:30.

Farense - FC Porto, 18:00.

Vitória de Guimarães - Sporting de Braga, 20:30.

- Segunda-feira, 17 fev:

Gil Vicente - Famalicão, 20:15.