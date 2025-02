Panathinaikos, de Rui Vitória, surpreendido pelo Víkingur no play-off

Os gregos do Panathinaikos, treinados pelo português Rui Vitória, foram hoje surpreendidos na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência de futebol, ao perderem fora com os islandeses do Víkingur (1-2).

Num embate deslocalizado para Helsínquia, capital da Finlândia, por imposição da UEFA, Davíd Örn Atlason, aos 13 minutos, e Matthías Vilhjálmsson, aos 56, distanciaram os nórdicos, antes de Fotis Ioannidis esbater diferenças de grande penalidade, já aos 90+1.

O Panathinaikos sofreu a quarta derrota, e terceira seguida com Rui Vitória em todas as competições, e reencontrará em desvantagem o Víkingur, em 20 de fevereiro, em Atenas.

Nas restantes partidas da tarde, o guarda-redes Ricardo Silva foi titular a tempo inteiro no empate caseiro do campeão esloveno Celje com o homólogo cipriota APOEL (2-2), que jogou o derradeiro quarto de hora em inferioridade numérica e não teve Pizzi nas opções.

Com João Moutinho de início e Tomás Silva sempre no banco de suplentes, o Jagiellonia Bialystok, campeão polaco e primeiro apurado para o play-off via fase de liga, bateu fora com reviravolta os sérvios do Backa Topola (3-1), num jogo arbitrado por António Nobre.

Os irlandeses do Shamrock Rovers também se impuseram na visita aos noruegueses do Molde (1-0), que ficaram reduzidos a 10 unidades nos instantes finais do primeiro tempo.

A primeira mão do play-off da Liga Conferência vai prosseguir a partir das 20:00 (hora de Lisboa) com mais quatro encontros, entre as quais as receções dos belgas do Gent aos espanhóis do Betis ou dos dinamarqueses do Copenhaga aos alemães do Heidenheim.

O vencedor de uma dessas duas eliminatórias vai medir forças nos 'oitavos' com o Vitória de Guimarães, que terminou a fase de liga na segunda posição, atrás dos ingleses do Chelsea, e é o único representante nacional na terceira competição de clubes da UEFA.

Fiorentina, finalista derrotada nas últimas duas épocas, Rapid Viena, Djurgarden, Lugano, Legia Varsóvia e Cercle Brugge também se apuraram diretamente para a próxima fase e regressarão à ação em março para defrontarem a duas mãos os vencedores do play-off.