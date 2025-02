Nacional- Estoril deve passar para as 18 horas

O Nacional- Estoril, inicialmente marcado para amanhã às 15h30, deve, afinal, ser remarcado para as 18 horas. Esta alteração na hora deve-se ao atraso na chegada do Estoril à Madeira.

A comitiva dos ‘canarinhos’ está ‘retida’ no Aeroporto Humberto Delgado desde as 14 horas devido a atrasos nos voos. O Estoril devia ter aterrado na Madeira por voltas 17 horas, mas pelas últimas informações a chegada ao Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo deve acontecer apenas por volta das 23h50. O Estoril pediu ao Nacional para alterar a hora do jogo, pedido esse que o Nacional aceitou. Falta agora a Liga Portugal confirmar a nova hora, 18 horas, do jogo.