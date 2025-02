Estoril ‘retido’ em Lisboa desde as 14 horas

A comitiva do Estoril, equipa que joga amanhã, 15h30, com o Nacional, está a desesperar com o atraso do voo para a Madeira. Segundo o jornal Record, os ‘canarinhos’ estão no aeroporto Humberto Delgado desde as 14 horas e ainda não sabem a que horas iniciam a viagem para o Funchal.





A comitiva do Estoril devia ter aterrado na Madeira por voltas 17 horas, mas pelas últimas informações a chegada ao Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo deve acontecer apenas por volta das 23h50.